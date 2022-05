Monheimer Kindertag : Die Polizei ganz nah und zum anfassen

Einmal auf dem Polizeimotorrad Platz nehmen und die Uniformen der Beamten aus der Nähe begutachten. Diese Gelegenheit nahmen am Wochenende zahlreiche Besucher des Kinderfest wahr.

Hunderte Fotos am Polizeimotorrad oder vor dem „Streifenwagen“, viele kleine Geschenke für Kinder und unzählige Gespräche mit echten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: Am vergangenen Sonntag hat sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen an einem Stand beim Monheimer Kindertag am Rheinbogen beteiligt und aus der Nähe gezeigt.