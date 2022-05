Langenfeld : Jugendliche sollen sich beteiligen

Die Pump Track bei Orthomol an der Elisabeth-Selbert-Straße in Langenfeld war nicht nur bei Ben, Silas und Jonathan (v. li.) sehr beliebt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Planungen für eine Pumptrack, auf der Biker wie Skater gleichermaßen trainieren können, sollen in diesem Jahr beginnen. Die Verwaltung möchte dabei Ideen und Vorschläge von Jugendlichen mit einfließen lassen.

In ihrer Anfrage hatte die BGL darauf verwiesen, dass alle Fraktionen sich dafür ausgesprochen haben, möglichst zeitnah einen Pump-Track in Langenfeld zu installieren. In den laufenden Haushalt seien dafür zudem 35.000 Euro eingestellt worden, um die Planung der Anlage in diesem Jahr notfalls an externe Dienstleister zu vergeben. Die BGL weist darauf hin, dass eine frühzeitige Einbindung interessierter Jugendlicher in den Planungs- und Umsetzungsprozess der Pump-Track und das Mitgestalten die Identifikation mit dem Projekt erheblich erhöhen werde.