Bei Monheim spaziert niemand mehr durch den Rhein

Opherden Natürlich, auch die Werte „m³/sec“ sind eindrucksvoll, also die im Rhein durchfließende Wassermenge in Kubikmeter pro Sekunde. Die liegt aktuell bei nur rund 700 m³/sec. Ganz schön wenig. Nur ein Drittel des Normalen und mehr als 15-mal weniger als beim Jahrhunderthochwasser 1995.

Opherden Wegen der ausgebaggerten Fahrrinne. In Köln beispielsweise garantiert das Wasser- und Schifffahrtsamt mindestens 1,45 Meter Wassertiefe unter Nullpegel. Heißt: 65 Zentimeter Pegel gleich mindestens 2,10 Meter Wassertiefe. Die Strömung in der Fahrrinne ist außerdem ungleich stärker, als es die Flussströmung vor dem Ausbau des bis dahin verästelten Rheins zu einer großen Wasserstraße war. Nebenbei: Kommt ein Frachter, wird man hin- und druntergezogen und kann nichts dagegen machen.

Opherden Genau das wäre eben nicht so einfach. An manchen Stellen, besonders in Ufernähe, ist es zu seicht, um zu schwimmen. Die Strömung aber ist stärker, als viele glauben. Erst im Sommer musste ich in Baumberg mit ansehen, wie zwei kräftige Frauen von einem „Schiffstsunami“ über den Kies geschleift wurden und mühevoll mit blutüberströmten Beinen wieder an Land kamen. Ich hatte absolut keine Chance, ihnen zu helfen, als sie noch im Wasser waren. Dies zeigt doch, dass es keineswegs überflüssig ist, Menschen eindrucksvoll vor diesem und anderen Gewässern zu warnen.