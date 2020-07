Ferienprogramm : VHS lockt mit Sommerspecials

Die Volkshochschule bietet einen Online-Kochkurs zum Thema Grillen an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Diese Sommerferien sind wegen der Corona-Krise anders als in den Jahren zuvor. Viele Familien bleiben zu Hause statt zu verreisen und verbringen die heißen Tage lieber im heimischen Garten, im Schwimmbad oder unternehmen mit Freunden Ausflüge. Damit bei Kindern und Eltern während der sechswöchigen Ferien keine Langeweile aufkommt, bieten die Jugendkunstschule (JuKu) und die Volkshochschule (VHS) Langenfeld ein aktives, digitales und kreatives Ferien-Programm für alle Daheimgebliebenen an.

Folgende Kurse bieten noch freie Plätze: Experimentieren, Basteln und Gestalten, das können Kinder ab sechs Jahren in dem Kurs „Die verrückte Gartenwelt“ draußen an der frischen Luft im Garten des Stadtmuseums (Kurs-Nr. 7508, 10. Juli, von 10 bis 13 Uhr). Die Kinder gestalten eine tolle Gartenwelt in Leuchtfarben und benutzen dafür Sachen wie Stempel, Naturmaterialien und Gipsfiguren, aber auch Papierförmchen und Pfeifenputzer. Es wird gemalt, gestempelt, dekoriert, geschnitten und geklebt.