Hitze und Trockenheit : Behörde mahnt: Kein Wasser aus Bächen entnehmen

LANGENFELD/MONHEIM Wegen der aktuellen Hitzeperiode führen viele Bäche wenig Wasser oder trocknen stellenweise sogar aus.

Dazu beobachtet die Untere Wasserbehörde des Kreises nach eigenen Angaben zurzeit vermehrt, dass Grundstücksbesitzer mit Zugang zu Bächen mittels Pumpen ihre Gärten bewässern. „Damit schaden sie jedoch nachhaltig den Tieren und Pflanzen, die in und an den heimischen Gewässern leben“, mahnt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Zuletzt seien in mehreren Bächen tote Fische entdeckt worden.