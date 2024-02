Aktionsplan 2024 in Langenfeld Begegnungsstätten planen neue Veranstaltungen

Zu den Mitgliedern des aktiven Zusammenschlusses, der sich im Jahr 2018 gegründet hat und seitdem weiter wächst, gehören die Begegnungsstätten Café am Wald, Siegfried-Dißmann-Haus (beide Awo), DRK-Treffpunkt Lebenslust, Seniorentreff Richrath, Seniorenpflegeeinrichtungen CBT-Wohnhaus St. Franziskus, Karl-Schröder-Haus (Awo), Pro Talis Seniorenzentrum, Katholische Kirchengemeinde Langenfeld, Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld, LVR-Klinik sowie die Stadt Langenfeld. Bereits im vergangenen Jahr haben sich Vertreter des Wiescheider Treffs, des Malteser Hilfsdienstes in Langenfeld sowie der Freien evangelischen Gemeinde tatkräftig in die gemeinsame Arbeit eingebracht und konnten im Jahr 2024 als neue, offizielle Mitglieder gewonnen werden, so die Pressestelle.