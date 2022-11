Langenfeld: Regenwasserkanäle zu klein für Starkregen Bürger wehren sich gegen Neubaupläne

Besonders sauer sind die Anwohner auf die Stadtverwaltung, die sich bislang weigert, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. „Selbst ein Einschreibebrief an den Bürgermeister hat nicht genutzt, das Schweigen aus dem Rathaus zu brechen. „Die ignorieren uns“, sind die Anwohner erbost. Denn auch Fragen zum Schutz der Anwohner würden so ignoriert. Niemand wisse, was während eines Starkregens passiere, wenn die Hebeanlage an der Niederstraße durch einen Stromausfall nicht mehr arbeiten könne. Und dass die Stromversorgung nicht optimal sei, zeige sich häufiger mal bei der Straßenbeleuchtung.