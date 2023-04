BDI-Wettbewerb Architekturstudenten liefern Ideen für Monheimer Mack-Pyramide

Zu der diesjährigen neunköpfigen Wettbewerbsjury gehören neben Architekten auch Vertreter des Kulturkreises und der Stadt Monheim (Verwaltungsvorstände Daniel Zimmermann und Lisa Pientak sowie Ratsfrau Sarah Starosky). Juryvorsitzender ist der Architektur-Professor Per Pedersen (Cottbus). „Alle Arbeiten überzeugten durch ihre konzeptionelle Stärke und herausragende Ausarbeitung, was für die Stadt Monheim am Rhein als Zeichen und Motivation für die Entwicklung dieses eher unscheinbaren Stadtteils gedeutet werden kann“, erklärte Pedersen.