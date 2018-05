Monheim: Bayer plant modernere Labore für Crop Science

Monheim Die Firma Bayer hat das Planungsunternehmen Arcadis mit zwei Projektverträgen für Generalplanungs-, Projektmanagement- und Bauleitungsleistungen beauftragt. Arcadis teilt mit, Bayer plane an seinem Standort Investitionen in Um- und Neubauprojekte. Das Unternehmen wolle damit seine vorhandene Infrastruktur modernisieren und ausbauen.

So sollten die Einrichtungen für Forschung und Entwicklung der Bayer-Divison Crop Science, darunter Laborgebäude und Gewächshäuser, modernisiert werden. "Wir entwickeln den Standort Monheim stetig weiter, damit er im internationalen Wettbewerb erfolgreich bleibt", sagt Simone Rosche, Standortleiterin in Monheim. Die Stadt ist Hauptsitz der Bayer Agarsparte, die weltweit rund 20.000 Mitarbeiter hat. Die geplante Baumaßnahe umfasse neben Neubauprojekten auch Sanierungen. "Ein Expertenteam aus Deutschland und den Niederlanden arbeitet sehr engagiert daran, die Projekte zu realisieren", sagt Arcadis-Bereichsleiterin Silke Johannesson. Der Vertrag mit Arcadis sei auf fünf Jahre angelegt. In dieser Zeit übernehme das Unternehmen sowohl Gesamtplanungs-, Architektur- und Ingenieurleistungen sowie Beschaffungen. Die Labor- und Institutsplanungsfirma Dr. Heinekamp sei als Partner mit im Boot. Arcadis mache auch das Projektmanagement. Dadurch sei man zentraler Ansprechpartner für Bayer, so Johannesson.