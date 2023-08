Bayer und Monheim Ziemlich beste Freunde

Den symbolischen ersten Spatenstich für eine 220-Millionen-Euro-Investition im Herzland der deutschen Chemie-Industrie – das lässt sich ein NRW-Ministerpräsident natürlich nicht entgehen. Und so war Hendrik Wüst (48, CDU) am Mittwochabend bei Bayer Crop Science (BCS) in Monheim, wo der Konzern in den nächsten drei Jahren einen neuen Komplex für 200 Beschäftige errichten wird, mit Laboren, Büros und einem Gewächshaus, für die Entwicklung neuer, möglichst umweltverträglicher Pflanzenschutzmittel.