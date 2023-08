Neue Labore, neues Gewächshaus Bayer investiert 220 Millionen Euro am Standort Monheim

Heike Hausfeld, Vorsitzende des Bayer-Gesamtbetriebsrats und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, zitiert de Konzern so: „Die heutige Nachricht ist eine sehr positive Botschaft für alle Beschäftigten von Bayer – in Monheim und weit darüber hinaus. Sie zeige, dass die chemische Industrie „auch in diesen Zeiten und auch am Standort Deutschland in die Zukunft investiert". Zuletzt hatte Bayer nach eigenen Angaben etwa 180 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Pflanzenschutz am Standort Dormagen gesteckt.