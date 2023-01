Bauprojekte in Monheim Hier werden 2023 Straßen und Kanäle gebaut

Monheim · Allein 20,6 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in den Straßen- und Kanalbau. Dies hatte Bürgermeister Daniel Zimmermann in seiner Haushaltsrede angekündigt.

18.01.2023, 10:48 Uhr

Auch in der Monheimer Altstadt müssen in Grabenstraße, Kirchgässchen und Franz-Böhm-Straße Kanäle ertüchtigt werden. Zugleich sollen sie eine ähnliche Pflasterung erhalten wie Turmstraße und Alter Markt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff