Monheim : Baumberger treffen sich im Erzählcafé

Klaus-Dieter Schultz, Baukirchmeister in Baumberg, fühlt sich nach eigenen Worten in der bunkerartigen Friedenskirche geboren. Neben ihm: Moderatorin Annette Hager. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Friedenskirche ging es diesmal um das Thema Geborgenheit – hinter dicken Mauern, aber besonders auch unter vertrauten Mitmenschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Um den Begriff der Geborgenheit ging es beim vierten Erzählcafé „Unterwegs“, einem gemeinsamen Angebot vom Ulla-Hahn-Haus, der Caritas und dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Monheim. In der Friedenskirche in Baumberg kam ein dutzend Interessierter zusammen, die sich poetisch und nahezu wissenschaftlich zur Bedeutung des Ur-Bedürfnisses austauschte.

Für Klaus-Dieter Schultz hat Geborgenheit mit Schutz zu tun. Dieses Gefühl spürt der Baukirchmeister der Friedenskirche auch in dem bunkerartigen Bau des Baumberger Gotteshauses. Hinter den dicken Betonmauern der Kirche fühle er sich beschützt und geborgen, erzählte er in der intimen Runde, moderiert von WDR-Moderatorin Annette Hager. „Manche mögen bei Geborgenheit vielleicht auch an eine kuschelige Ecke mit vielen Stoffen und runden Formen denken. Aber auch diese Kirche hat viele Ecken, viele Räume, die sich variabel gestalten lassen. Und wenn sich die Räume mit Menschen füllen, dann herrscht Geborgenheit.“

Info Weltsprache Musik: Am 3. Juli im Sojus 7 Was Um Musik als universelle Weltsprache geht es im nächsten Erzählcafé. Wann Mittwoch, 3. Juli, 19 bis 21 Uhr Wo Sojus 7, Kapellenstraße 38 Wie Geschichten von Musikern und Erlebnisse mit Musik aus unterschiedlichen Kulturen stehen an diesem Abend im Mittelpunkt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Dass auch die Präsenz anderer einem wohlgesonnenen Menschen Geborgenheit vermitteln, stellte Schultz fest, als er für eine Zeit mit seiner Familie in den USA lebte. „Wir haben in einem großen Haus gewohnt, wo jeder ein eigenes Zimmer hatte, und dennoch haben meine beiden jüngsten Kinder abends immer zusammen geschlafen.“ Sie hätten in der Fremde wohl beieinander Geborgenheit gesucht, glaubt Schultz.

Dieser Logik folgend, bemerkten weitere Anwesende, dass nicht nur Schutz, sondern auch Vertrauen und räumliche Nähe wichtig seien, um Geborgenheit zu spüren. Das Gefühl bedingungslos angenommen zu sein, wie das Neugeborene, das bei der fürsorglichen Mutter, Liebe und Wärme erhält, sei wichtig für die Entwicklung eines jeden Kindes, bemerkte Iris Welter, Diplom-Psychologin und Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Erziehungshilfe. „Es ist ein Ur-Vertrauen, dass wir, wenn wir es mal erhalten haben, mit uns mitführen, sodass wir uns auch alleine geborgen fühlen können.“