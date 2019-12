Monheim : Baumberger Nikolausmarkt lockt

Am 7. und 8. Dezember trifft man sich zwischen Persil-Uhr und Vereinebaum.

In diesem Jahr kehrt der Markt in Teilen auf die Hauptstraße zurück, solange für den Verkehr gesperrt sein wird. Rund um die Persil-Uhr und den Vereinebaum auf dem Dorfplatz gruppieren sich an diesen zwei Tagen kompakt die vielen Nikolaushütten und Wagen sowie die Bühne. An vielen der weihnachtlich geschmückten Holzbuden besteht die Möglichkeit Kunsthandwerk in Form von Holzspielzeug, Schmuck oder qualitativ hochwertigen Krippen zu erwerben.