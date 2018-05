Monheim: Baumberger fordern: Stoppt Raser

Monheim Teile der Hauptstraßen-Anwohner fühlen sich vernachlässigt. Die Neugestaltung sei an ihnen vorbeigegangen, eine Verkehrsberuhigung nicht vorgesehen.

Sitzgelegenheiten, breite Gehwege, neues Pflaster und mehr Grün haben den oberen Teil der Baumberger Hauptstraße deutlich aufgewertet und sie dort in eine kleine Flaniermeile verwandelt. Ein Jahr ist das nun her. Dafür hat die Verwaltung viel Lob bekommen. Geschäftsleute, Bürger und auswärtige Gäste freuten sich erst kürzlich beim Straßenfest über die gelungene Umgestaltung. Nichts passiert ist bisher hingegen im unteren Teil der Hauptstraße, am Ortsausgang von Baumberg in Richtung Urdenbach. Die Anwohner dort fühlen sich deshalb etwas stiefmütterlich behandelt. Das neue Pflaster ende an der Kreuzstraße, hatte Christine Scheuer vor einiger Zeit moniert. Sie wohnt am unteren Teil, kurz bevor die Bebauung endet und die Straße stadtauswärts in einer Rechtskurve bergab in die Kämpe geht. Sie und die Nachbarn würden sich ebenfalls über mehr Aufenthaltsqualität vor der Haustüre freuen.