Monheim : Vorfahrt genommen - Unfall mit drei Verletzten

Der Volvo der Düsseldorferin wurde schwer beschädigt. Foto: Polizei. Foto: RP/Polizei

Monheim (elm) Drei Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr wollte eine 58-jährige Düsseldorferin mit ihrem Volvo aus der Hegelstraße kommend die Geschwister-Scholl-Straße queren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei übersah sie laut Polizeibericht jedoch den roten Mitsubishi einer 69-jährigen Monheimerin, die gerade auf der Vorfahrtstraße unterwegs war und die Kreuzung ebenfalls queren wollte. Der Volvo fuhr nach Polizeiangaben ungebremst in den Mitsubishi hinein. Die Volvo-Fahrerin verletzte sich am Rücken sowie am Arm. Ein Radfahrer wurde zufällig Zeuge des Unfalls und leistete sofort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, das sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Die Mitsubishi-Fahrerin sowie ihre 83-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls ambulant behandelt.