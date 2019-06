Monheim : Schützen laden Neubürger ein

Baumberg Am Samstag schießen Baumbergs Sebastianer den König aus. Gefeiert wird eine Woche später.

Das Dorf Baumberg wächst weiter: An der Europaallee im Osten des Ortsteiles sind etliche der neu gebauten Häuser bereits bezogen worden. Und damit das Dorf auch lebendig bleibt, appelliert Harry Hansen, Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1900, an die Neubürger, sich in die dörfliche Gemeinschaft zu integrieren und ihre Nachbarn kennen zu lernen. Und da Feiern bekanntermaßen sehr gemeinschaftbildend wirken, lädt die Bruderschaft für die Wochenenden des 22. und 23.Juni und des 28. bis 30.Juni zu ihrem alljährlichen Schützenfest ein.

Am Samstag richtet der Verein das Königs-, Prinzen und Schülerschießen am Hochstand am Fritz-Blank-Vereinsheim, Kielsgraben 3, aus. Beim Familientag am 23. Juni, ab 11 Uhr, kann sich jedermann am Bürgervogelschießen beteiligen. Das Kräftemessen am Schießstand ist von Musik, zahlreichen kulinarischen Angeboten und Kinderunterhaltung begleitet.