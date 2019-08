Fußball : Baumberg ohne Klotz und Abelski?

Monheim Der Oberligist hat fürs Spiel beim Cronenberger SC personelle Sorgen.

Wer an der Tabellenspitze liegt, macht sich meistens keine großen Sorgen. Auch beim Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) überwog nach dem 4:0 gegen Ratingen 04/19 am ersten Spieltag der neuen Saison zunächst die Erleichterung. Aber erstens weiß Trainer Salah El Halimi genau, dass Platz eins derart früh nicht viel aussagt. Und zweitens weiß er weniger genau, wie er sein Personal für Teil zwei der englischen Woche am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Aufsteiger Cronenberger SC aufstellen soll. Es könnte sich herausstellen, dass die Baumberger ihren Auftakt-Erfolg teuer erkauft haben. Alon Abelski und Louis Klotz drohen auszufallen.

Weil weitere Kräfte wie Ivan Pusic, Tim Knetsch, Wiren Bhaskar oder Dominik Cikac aus verschiedenen Gründen ohnehin ausfallen (dienstlich, Urlaub, verletzt), war die Auswechselbank gegen Ratingen bereits dünn besetzt. Einziger Fußballer mit Erfahrung: Ali Can Ilbay, der früh für den von einem Platzverweis bedrohten Ali Daour in die Partie rückte (30.). Harneid, Tim Scharpel (19) und Elias Dittmann (19) kamen später ebenfalls zum Einsatz – was auch in Cronenberg nicht ausgeschlossen zu sein scheint. Was die Sportfreunde hoffen lässt: Alle, die gegen Ratingen dabei waren, überzeugten. Defensiv überragten Innenverteidiger Kosi Saka und Mittelfeldmann Sercan Er, während vorne Robin Hömig mit drei Tore seine Extraklasse nachwies.