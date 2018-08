Baumberg Klappertorstraße

Baumberg Zwischen Gries- und Klappertorstraße entstehen Neubauten. Die Nachbarn ärgern sich über Ablauf und Koordination.

Die Baustelle ist für die direkt angrenzenden – überwiegend älteren – Nachbarn an der Griesstraße zu einem großen Problem geworden. Sie klagen über mangelhafte Abstimmungen zwischen Stadt und Investor und fühlen sich im Stich gelassen. Niemand nehme sich ihrer Sorgen an. Frank Ruchay berichtet unter anderem, dass die Baustelle sogar eine Zeit lang still gelegt werden musste, weil ein Haus zur Klappertorstraße hin abzusacken drohte. Bei einigen älteren Gebäuden hätten sich außerdem Risse im Mauerwerk gebildet, Anwohner hätten Anwälte eingeschaltet. Stadtplaner Robert Ullrich bestätigt, die städtische Bauaufsicht sei vorsorglich tätig geworden, weil die Ausschachtung ohne Prüfung durch einen Statiker begonnen worden war. Von Rissen in den Fassaden sei ihm aber nichts bekannt. Investor Olaf Elker (VIP-Home) verweist darauf, sein Unternehmen entwickele zwar das Neubaugebiet, die Käufer bauten ihre Häuser jedoch mit externen Baufirmen. „Von einer Klage weiß ich nichts.“

Direkt hinter dem Gartenzaun von Anneliese Clemens türmen sich rund fünf Meter hohe Hügel mit Erdaushub. „Der Wind weht den ganzen Dreck von der Baustelle herüber. Ich kann mit Besuchern nicht mehr auf der Terrasse sitzen“, sagt sie. Seit vier bis fünf Wochen sei es extrem schlimm. Terrasse und Fenster müssten täglich gereinigt werden. Ruchay ergänzt, der Investor habe ihm schriftlich zugesichert, die Hügel noch in dieser Woche abzudecken. „Das ist nicht geschehen.“ Auch sei die Zufahrt in das Neubaugebiet zu eng geplant, größere Autos kämen nicht um die Kurve, fügen die Nachbarn hinzu. Der Investor hingegen verweist auf einen „extremen Sommer“, der durch die lange Trockenperiode die Staubentwicklung begünstige. Stadtplaner Robert Ullrich nimmt die Sorgen der Nachbarn auf. Er bestätigt, dass auf dem Gelände in mehreren Etappen individuelle Häuser entstünden. Der Planer sieht aber dennoch in erster Linie den Investor in der Pflicht: „Die Moerser Firma baut und entwickelt das Areal. Sie ist verantwortlich.“