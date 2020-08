Baumberg : Betrunkener Bootsführer verliert Diesel

Die Wasserschutzpolizei schrieb einem Bootsführer Anzeigen wegen Trunkenheit und unerlaubtem Ablassen von Diesel im Rhein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Die Wasserschutzpolizei ist am Donnerstag in Baumberg in Höhe des Stromkilometers 716,1 ausgerückt, weil aus dem Außenborder eines Schlauchbootes Kraftstoff ausgetreten ist.

