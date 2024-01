Landwirte protestieren Die Bauerndemo in Langenfeld und Monheim

Landwirte aus Langenfeld und Monheim haben seit den frühen Morgenstunden am Montag gegen Beschlüsse der Bundesregierung demonstriert.

Viele Bauern haben Schilder an ihren Fahrzeugen befestigt. An der Sandstraße in Haan zierte die Aufschrift „Grün Gelb Rot ist unser Tod“ einen Traktor.