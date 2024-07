Logo von Bayer 04 in Baumberg Bauer Bossmann eröffnet sein Mais-Labyrinth

Robert Bossmann wollte immer schon mal ein Mais-Labyrinth anlegen. „Die gibt es überall auf der Welt, warum nicht also auch in Baumberg?“, fragt der Landwirt. Doch wegen der Spargel- und Erdbeer-Ernte habe er nie Zeit dafür gefunden. Am Sonntagmorgen, 14. April, hat er die Samen der Futterpflanze auf seinem Feld eingesät, und am selben Tag wurde Bayer 04 Leverkusen Deutscher Fußballmeister. „Da kam mir die Idee ganz spontan, das Vereinslogo als Vorlage für mein erstes Labyrinth zu verwenden“, erinnert er sich. „Schon rein optisch ist das ein schönes Logo, und ich wollte den regionalen Verein durch mein Labyrinth würdigen“, erzählt Bossmann weiter.