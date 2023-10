Windkraftausbau Langenfeld Windenergie: Planung kommt nur langsam voran

Der einstimmige Ratsbeschluss mit dem grundsätzlichen „Ja“ zum Windkraftausbau in Langenfeld liegt vor. „Das ist ein erster Schritt“, sagt Stadtwerke-Chef Stefan Figge, der gern etwas mehr Tempo in Sachen Windkraft vorlegen würde. Für ihn ist Windkraft das Mittel der Wahl, um das angestrebte Klimaschutzziel bis 2035 zu erreichen. „Im Vorfeld haben wir mit Fraktionen gesprochen und um ein positives Votum geworben“, so Figge. Wichtig sei für ihn gewesen, dass sich die Ratspolitiker nicht zu früh auf eine bestimmte Form der Bürgerbeteiligung, etwa die Gründung einer Genossenschaft, wie von der Politik zunächst angedacht – festgelegt haben. „Diese und andere Fragen wollen wir nun prüfen“, sagt Figge.