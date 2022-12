Abstimmung in Monheimer Ratsgremium Bauausschuss befürwortet Archiv-Neubau

Die Politiker im Bau- und Liegenschaftsausschuss stimmten am Donnerstag mehrheitlich für den Archiv-Neubau auf dem Gelände des Parkplatzes hinter dem Rathaus. Die CDU trug den Planungs- und Baubeschluss nicht mit. Die Grünen enthielten sich. Auch der Kulturausschuss hatte sich bereits für das Projekt ausgesprochen. Katharina Weingarten, Abteilungsleiterin Neubau, stellte die Pläne für das gemeinsame Archiv von Stadtverwaltung und Ulla-Hahn-Haus vor. Das Gebäude füge sich in das bestehende Gefälle ein und werde am Untergeschoss des Rathaus anschließen. Der Garten des Elternhauses von Ulla Hahn erstrecke sich bis zum Rathaus, so könne mehr Aufenthaltsqualität geschaffen und die Hinterhof-Atmosphäre aufgelöst werden. Jöris Schüller (Peto) wies auf den Bedarf nach weiteren Regalmetern hin. Mit dem Neubau ließen sich Synergien nutzen, beispielsweise beim Leseraum. Michael Nagy (CDU) hält es für „klug“, das Archiv des Ulla-Hahn-Hauses dort anzusiedeln. Die Erweiterung des Stadtarchivs hingegen sei überdimensioniert. Er kritisierte die Planung als „nicht ordentlich“, weder die Kosten noch ein Zeitplan seien aufgestellt. Auch Erhard Weber (Grüne) zweifelte an, dass ein Archiv in dieser Größenordnung notwendig sei. Norbert Friedrich (SPD) betonte, eine Digitalisierung von Archivalien könne diese nicht ersetzen. Ältere Urkunden und Akten ließen sich nur im Original richtig bewerten. Bürgermeister Daniel Zimmermann sagte, die benötigten drei Millionen Euro habe man bereits im Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt. Die Kostenschätzung müsse in den Ratsgremien nicht vorgelegt werden.