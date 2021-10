Evakuierung nach Bombenfund in Monheim : Bauarbeiter finden Bombe bei Arbeiten am Jahnstadion

Monheim Vorbereitungen zur Entschärfung von gleich zwei Blindgängern laufen. In einem Radius von 400 Metern um die Fundstelle müssen bis zu 2200 Menschen evakuiert werden. Erweiterte Schutzzone gilt bis 600 Meter.

Bei Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im Jahnstadion sind am Mittwochmorgen an gleich zwei Verdachtspunkten Blindgänger gefunden worden, die noch im Laufe des Tages entschärft werden müssen. Das Jahnstadion liegt zwischen Jahnstraße, Rhenaniastraße, Heinrich-Späth-Straße und der Straße Am Hang. In einem Umkreis von 400 Metern muss die Stadt in den nächsten Stunden rund 2200 Menschen zu evakuieren. In einem erweiterten Radius von 400 bis 600 Metern gilt für den Zeitraum der Entschärfungsarbeiten zudem sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten. Menschen dürfen sich nur im Inneren von Gebäuden bei geschlossenen Türen und Fenstern aufhalten. Davon sind weitere 2400 Menschen betroffen, teilt die Stadt mit.