Thema im Bau- und Verkehrsausschuss : Verkehrskonzept für Langendfeld-Richrath auf der Zielgeraden

Viel Verkehr gibt es im Langenfelder Stadtteil Richrath. Das Konzept für die Neuregelung des Verkehrs befindet sich in der Endabstimmung. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Seit über anderthalb Jahren beschäftigen sich Experten mit einem Konzept für die Verkehrssituation im Langenfelder Stadtteil Richrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Spies

Verkehrsplanung ist ein schwieriges Feld, nicht selten stehen sich die Beteiligten irgendwann unversöhnlich gegenüber. Nicht so in Richrath: Im Bau- und Verkehrsausschuss lobte der von der Verwaltung beauftragte Mobilitätsplaner am Donnerstagabend die Anwohner. „So positiv aktiv, wie die Bürgerschaft beim Verkehrskonzept Richrath mitgewirkt hat, ist es selten. Das hat uns viel Spaß gemacht“, sagte Michael Vieten, Geschäftsführer der IGS Ingenieurgesellschaft Stolz mbH aus Neuss.

Die Menschen im Langenfelder Norden haben gleich mehrere Herausforderungen mit dem Thema Verkehr. Es gibt dort zu viel davon, es ist deshalb zu laut, es wird oft zu schnell gefahren und es gibt zu wenig Radwege. Im Februar vergangenen Jahres hatte die Verwaltung daher die Experten aus Neuss beauftragt, ein Konzept vorzustellen. Der Endbericht wurde nun der Politik vorgestellt. Die Resultate sind, so Michael Vieten, klar: Es sei dringend notwendig, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Der Knotenpunkt Hildener Straße/Winkelsweg gilt dabei als Flaschenhals, der zuerst in den Fokus genommen werden müsse. Zudem habe eine aufwendige Parkraumuntersuchung im Juni ergeben, dass ausreichend Stellplätze vorhanden seien.

In der anschließenden Diskussion gab es Zustimmung für die Arbeit der Verkehrsplaner. „Die Verwaltung und die IGS sind stets flexibel gewesen, neue Erkenntnisse einzuarbeiten“, sagte Lothar Portugall (CDU), „für uns ist es jedoch unabdingbar, die Richrather Bürger und Geschäftsleute über die Ergebnisse der Diskussionen aus dem nächsten Arbeitskreis zu informieren.“ Vertreter des Bau- und Verkehrsausschusses sollen am 27./28. Oktober mit den Planern über den Endbericht diskutieren. „Es ist sehr schlüssig, was sie vorgebracht haben. Spannend wird sein, was wir davon umsetzen können“, meinte Andreas Menzel (BGL).