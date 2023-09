Neue Verzögerungen bei RRX-Ausbau Bahnen zwischen Düsseldorf und Köln fahren erst wieder ab Dienstagabend

Michael Kolle, Projektleiter für den RRX-Ausbau: „Wir haben bis zur letzten Minute dafür gekämpft, die Bauarbeiten doch noch rechtzeitig am Freitagabend zu Ende zu bringen. Leider haben all unsere Anstrengungen letztlich nicht zum Erfolg geführt. Wir wissen, dass wir den Reisenden in den letzten Wochen und Monaten viel zugemutet haben. Umso bitterer ist es, dass wir nicht wie versprochen fertig geworden sind. Dafür bitten wir ausdrücklich um Entschuldigung. In den nächsten Tagen bündeln wir nochmal alle Kräfte, damit auf der Strecke endlich wieder Züge fahren können.“