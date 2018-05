Langenfeld: Bahnarbeiten ab jetzt ohne Sirene

Mit diesem so genannten Gleisumbauzug werden auf 22 Kilometer Länge Schienen erneuert. Das Bild zeigt schaulustige Radler in Leverkusen. Foto: Siegfried Grass

Langenfeld Die DB erneuert ihre Schienen - das raubte zuletzt auch Langenfeldern den Schlaf. Jetzt gibt es eine gute Nachricht.

Die Deutsche Bahn arbeitet seit Ende April und bis 19. Mai zwischen Düsseldorf und Köln an ihren Schienen - auch in Langenfeld. Auf einer Länge von 22 Kilometern werden laut Bahn mehr als 43.000 Meter Schienen erneuert. Ein Millionenprojekt. Die gute Nachricht ist: Die Anwohner haben das Schlimmste hinter sich. "Seit einigen Tagen gibt es kein Hup-Signal mehr - weder in Leverklusen noch in Langenfeld. Die großen Maschinen sind durch", sagt Jürgen Elsen von der Deutschen Bahn.