Noch bis Juni Bauarbeiten beeinträchtigen Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Köln

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Dortmund/Düsseldorf und Köln mit Halt in Solingen umgeleitet und haben teilweise Fahrzeitverlängerungen von rund 15 Minuten. Infolgedessen entfallen einige Fernverkehrshalte im Ruhrgebiet. Das führt zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten, so die DB. Im Nahverkehr werden die Züge der Linie RE1 (RRX) mit Haltausfall in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte umgeleitet. Die Züge halten dafür in Opladen. Die Züge der RE5 (RRX) werden ebenfalls umgeleitet und halten nicht in Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hbf. Zusätzliche Halte sind Neuss Hbf und Dormagen.