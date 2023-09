Stadt Langenfeld führt Gehölzpflegearbeiten durch Bäume am Möncherderweg werden gefällt

Im Wäldchen am Blockbach werden am Dienstag, 26. September, aus Gründen der Verkehrssicherheit einige Bäume gefällt und Totholz entfernt, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Kinderwildnis Langenfeld am Möncherderweg sei vor gut einem Jahr eingeweiht worden. Besonders interessant zum Bauen und Spielen ist das kleine Wäldchen entlang des Blockbaches, heißt es in der Ankündigung.