Stadtplanungsausschuss Monheim Bäume fallen für Bebauung an der Marienkapelle

In der Märzsitzung des Stadtplanungsausschusses hatte die Monheimer CDU den Bebauungsplan für das 0,7 Hektar große Areal an der Marienkapelle mitgetragen, weil die Fraktion laut Markus Gronauer „das Erscheinungsbild für gelungen“ gehalten hat. Doch aus der Enthaltung von damals wurde jetzt eine Gegenstimme. Die Sorge im Frühjahr, dass „die Gebäude in ihrer Dominanz das Grün verdrängen“, hat sich inzwischen manifestiert. „Wir kommen uns verhohnepiepelt vor“, sagte Gronauer jetzt in der Folgesitzung. Grüne und CDU stimmten nach Bürgerbeteiligung und Anhörung der Träger öffentlicher Belange gegen den Bebauungsplan (169M). Peto und SPD dafür.