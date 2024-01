Lecker Langenfeld Gratis-Posthörnchen bei Bäcker Schüren

Langenfelder Posthörnchen als Laugengebäck – dafür standen viele Langenfelder am Donnerstag und Freitag gerne an. Denn Bäcker Schüren verschenkte das köstliche Stadtwappen. Grund: das zehnjährige Bestehen seiner Filiale mit Café in der runden Ecke im Sass am Markt. Bereits zur Eröffnung 2014 hatte sich der Edel-Bäcker mit dem Öko-Image die Posthörnchen einfallen lassen, damals in einer süßen Variante. Zum Zehnjährigen überreichten Inhaber Roland Schüren und Filialleiterin Sigrid Lemmens auch Bürgermeister Frank Schneider ein paar Posthörnchen nebst riesigem Jubiläumsbrot. Laut Schüren hat sich die Eröffnung in Langenfeld als „goldrichtig“ erwiesen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir uns im Sass am Markt etablieren konnten“, sagt der Bäckermeister, der das Hildener Unternehmen mit Stammhaus in Haan in vierter Generation führt und zu einem bekannten Mittelständler mit knapp 250 Mitarbeitern und 19 Filialen zwischen Düsseldorf und Wuppertal ausgebaut hat. Über Bio hinaus hat Schüren auch Vollwert im Sortiment.