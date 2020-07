Gefahren am Rhein : Baden – bitte sicher und mit Abstand

Der Badestrand der Wasserskianlage ist sicher. Die Betreiber achten auf den Corona-Abstand. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Baden macht Spaß, aber es kann gefährlich werden. Die Monheimer Feuerwehr warnt vor den besonderen Risiken am Rhein. Die Zahl der Einsätze ist schon auf das Vorjahresniveau gestiegen.

Erst im Juni haben Polizei und Feuerwehr mit großem Aufgebot nach einem Mann im Rhein gesucht, den Zeugen vor dem Campingplatz Rheinblick in Baumberg entdeckt hatten. Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt, Monheims Feuerwehr- und DLRG-Boot, zwei Hubschrauber, die Taucherstaffel aus Hilden sowie Unterstützung der Feuerwehren aus Dormagen und Düsseldorf waren unterwegs. Gut zwei Stunden nach der Alarmierung wird der Mann entdeckt. Lebend. Am Düsseldorfer Rheinufer.

Übung: Steffi Pohler, Hening Barkey und Jenny Sauer-Schmitz (v. l.) bergen Leon aus dem Rhein. Die Einsatzzahlen steigen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

„Einsätze auf dem Rhein werden immer der Feuerwehr gemeldet“, sagt der stellvertretende Feuerwehr-Chef Hartmut Baur aus Monheim. „Sie sind unübersichtlich, sehr aufwändig, das Rettungsaufgebot ist deshalb immer hoch“, sagt er mit Blick auf den Einsatz im Juni. Die Feuerwehr Monheim ist für den Rheinabschnitt zwischen den Kilometern 707,03 und 717,66 zuständig. „Das sind etwas mehr als zehn Rheinkilometer“, beschreibt Baur. Diese seien in Abschnitte zu je 500 Meter unterteilt. Denn ein Teil der Rettungskräfte, der bei Alarm unterwegs ist, hält vom Ufer aus Ausschau nach der gemeldeten „Person im Rhein“ – so der Code, der den Großeinsatz auslöst.

Info Zahl der Einsätze auf dem Rhein steigt Menschenrettung am Rhein 2017: 3, 2018: 2, 2019: 7 Technische Hilfeleistung am Rhein: 2017: 1, 2018: 2, 2019: 5, Tote in Flüssen und Seen 2019 NRW-weit 65, Feuerwehr Monheim birgt im Januar Wasserleiche aus Rhein DLRG Düsseldorf Schon 42 Einsätze in 2020

„Der Rhein hat in den letzten Jahren an Freizeitwert gewonnen“, beobachtet Baur. Und in Coronazeiten noch einmal mehr. „Viele wollen sich im Rhein eben mal abkühlen“, berichtet der Feuerwehrmann. „Doch sie unterschätzen die Gefahren, die durch die Strömung und vorbeifahrende Schiffe entstehen.“ Denn der Sog eines großen Frachtschiffs könne Badenden auch am Ufer den Boden unter den Füßen entziehen und sie anschließend mit einer Welle ins Wasser saugen. Das sei vor allem für Kinder gefährlich. Deshalb warnt er nicht nur vor dem Schwimmen im Rhein, sondern auch vor der Abkühlung – „auch nicht bis zu den Knieen“ – und mahnt vor allem Eltern, ihre Kinder am Ufer nicht aus den Augen zu lassen.

Aktuell steigt die Zahl der Einsätze auf dem Wasser. „Wir haben die Vorjahreszahl schon erreicht“, berichtet der Vorsitzende der DLRG Monheim Jan Lohrum (siehe Infobox). Er geht davon aus, dass sie sich verdoppeln wird. „Wir sind in diesem Jahr schon viel zu oft gerufen worden“, sagt er. Denn mit der Alarmierung der Feuerwehr wird zugleich die DLRG gerufen. Das große Boot der ehrenamtlichen Retter liegt ebenso wie das Feuerwehrboot direkt am Monheimer Schiffsanleger. „Jeder von uns hat ein Melder“, sagt Lohrum. „Wir sind meist die ersten beim Einsatz“, sagt er. Am Wochenende seien meist 20 bis 25 Helfer dabei, unter der Woche sind es weniger, weil die meisten arbeiten. Dann sind zehn bis zwölf Mitglieder bereit. Auf das große Rettungsboot der DLRG gehen in der Regel drei, auf das kleinere, das auf einem Anhänger zum Einsatz bereit steht, zwei Helfer.

Lohrum findet es erschreckend, dass immer weniger Kinder schwimmen können. „Die Schwimmbäder waren zu, und weiterer Unterricht ist aufgefallen“, sagt er bedauernd. Meist fährt die DLRG nur Einsätze auf dem Rhein. „In Monheimer Seen wird eher nicht gebadet“, sagt er. Der einzige Einsatz, an den er sich erinnert, sei der an der Wasserskianlage in Langenfeld gewesen. 2016. Dort war ein junger Migrant ertrunken, der offenbar nicht schwimmen konnte. Allerdings ist er auch nicht an dem dafür vorgesehen Badeabschnitt ins Wasser gegangen. „Der geht weit und seicht in den See hinein“, sagt Johannes Sühs, der mit seiner Familie die Anlage betreibt. Eine direkte Aufsicht gebe es dort zwar auch nicht. Aber es sind immer Rettungsschwimmer bei uns auf dem Gelände unterwegs.“