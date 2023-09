Bauprojekte in Baumberg BAB-Talk mit Stadtbau-Chefin Ella Luff

Aktuelle städtische Bauprojekte sind Thema beim BABTalk am kommenden Sonntag, 17. September, 11 Uhr. Referentin im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, ist Ella Luff, die den Bereich Bauwesen in der Monheimer Stadtverwaltung leitet. Der Eintritt zu der Veranstaltung des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (BAB) ist frei. Zu Beginn wird sich Ella Luff vorstellen: Sie ist Nachfolgerin des langjährigen Bereichsleiters Andreas Apsel. Anschließend geht es um Projekte in Baumberg, wie etwa die Gestaltung um die katholische Kirche, die Modernisierung des Dorfplatzes, Arbeiten im Baumberger Osten (Europaallee), Straßenbaumaßnahmen oder die Sitztreppe am Rheinufer. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.