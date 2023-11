Für den Nikolausmarkt BAB sucht große Tanne

Am 25. November möchte der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) wieder einen großen Weihnachtsbaum auf dem Baumberger Dorfplatz aufstellen. Hierfür sucht der BAB noch eine große Tanne, die er in Baumberg oder im näheren Umkreis fällen kann. Wenn jemand eine Tanne stiften möchte, schreibt er bitte an info@buergerverein-baumberg.de. Der Baum sollte so stehen, dass er mit einem Autokran verladen werden kann. „Wir freuen uns auf den Nikolausmarkt, bei dem der Baum für die richtige Stimmung sorgen wird“, so der stellvertretende BAB-Vorsitzende Markus Gronauer.