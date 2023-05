Countdown für Azubi-Messe in Langenfeld BOB-Team besucht Azubi-Werkstatt und Pferdeklinik Leichlingen

In Langenfeld besuchte Cheforganisator Hans-Dieter Clauser die Ausbildungswerkstatt der Freihoff Sicherheitsservice GmbH. Mit dabei waren Bürgermeister Frank Schneider sowie Thomas Zacharias, Holger Eckert und Sabine Sauer von der städtischen Wirtschaftsförderung. Geschäftsführer Alexander Schmiedel zeigte den Gästen die neue Azubi-Werkstatt an der Herzogstraße, wo der Unternehmensnachwuchs die ersten rund drei Monate der in der Regel dreieinhalbjährigen Ausbildung zubringt. Für die jungen Leute hat das laut Schmiedel den Vorteil, dass sie die neuen Griffe und Kniffe der Sicherheitstechnik ausführlich und in engmaschiger Betreuung erlernen und hierdurch auch das nötige Selbstvertrauen für den späteren Einsatz auf den Baustellen gewinnen.