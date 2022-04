Awo-Kita Rheindorfer Weg : Kinder freuen sich auf ihre neue Kita

An der Rheindorfer Straße entsteht die neue Awo-Kita. Im August ist Einzug. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die neue Awo-Kita Rheindorfer Straße nimmt Gestalt an: Das zweistöckige Holzgebäude steht bereits. Nun wird am Innenausbau gearbeitet. Im August ist der Umzug in die neuen Räume geplant.