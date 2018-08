Autozulieferer Grammer AG schließt Standort in Langenfeld – 46 Mitarbeiter verlieren ihren Job

LANGENFELD Der international tätige Autozulieferer Grammer AG schließt zum 30. September seinen Standort in Langenfeld. Die 46 an der Industriestraße beschäftigten Mitarbeiter verlieren damit ihren Job.

Wie Unternehmenssprecher Ralf Hoppe sagte, bemühe sich der im bayrischen Amberg ansässige Konzern „um eine möglichst sozialverträgliche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen“. Die Langenfelder Mitarbeiter seien in Vertrieb und Entwicklung tätig. „Die dort vorhandenen Kapazitäten lassen sich in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig einsetzen“.

Der Hersteller von Kopfstützen, Autositzen, Armlehnen, Konsolen und anderen Teilen für Pkw, Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge orientiert sich laut Hoppe an den Strategien seiner Abnehmer. Daraus resultierten ein Wachstum in Asien und Nordamerika sowie ein steigender Wettbewerbsdruck in Europa. Grammer habe in 19 Staaten mehr als 13.000 Mitarbeiter.