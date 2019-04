Langenfeld/Hilden : Autorennen: Gericht verfügt Ortstermin

In HIlden haben sich zwei Männer ein Rennen auf dem Ostring geliefert, um die Sportlichkeit ihrer E-Fahrzeuge zu testen. Foto: www.pixabay.com

Langenfeld/Hilden Raser in guter Mission? Zwei Männer sind mit ihren Teslas auf dem Hildener Ostring Rennen gefahren.

Die Geschichte ist so skurril, dass man sie eher bei „Richter Alexander Hold“ im Nachmittagsprogramm eines Privatsenders vermuten würde, als vor dem Langenfelder Amtsgericht: Da werden zwei gestandene, beruflich erfolgreiche Männer, ein IT-Fachmann, Anfang 40, der andere Anfang 50, selbstständiger Unternehmer mit Firmenhauptsitz in Hilden, angeklagt, sich illegale Autorennen mit unterschiedlich alten Modellen des Elektrofahrzeugherstellers Tesla geliefert zu haben. Dass es zu dieser Anklage überhaupt kommen konnte, liegt daran, dass einer der beiden Angeklagten anschließend ein Video dieser kurzen Fahrten auf seinem You Tube Kanal veröffentlichte. Aber nicht etwa, um „auf dicke Hose“ zu machen, sondern um Image und Ruf von Elektrofahrzeugen in eine sportlichere, fahrspaßige Richtung zu lenken.

An einem sonnigen Frühlingstag hatten sich die Angeklagten getroffen, beide sind bereits seit Jahren Teslabesitzer. Der Jüngere fuhr an diesem Tag aber einen Ersatzwerkstattwagen, das neue Modell, einen Tesla P90D, man einigte sich spontan auf eine Wettfahrt, „um mal zu visualisieren, welche Fortschritte die Technologie so gemacht hat“. Zu keinem Zeitpunkt habe man andere Verkehrsteilnehmer gefährden wollen und daher bewusst das rund einen Kilometer lange Stück Ostring, kurz nach der Auffahrt von der Walder Straße aus, gewählt. Das Original-Video zeigt zwei fröhliche und begeisterte Männer, die nebeneinander stehend auf den richtigen Moment warten, um endlich zu starten, erst als kein anders Auto weit und breit mehr in Sicht ist, geben sie Gas, wiederholen das Ganze, beide Male liegt der P90D vorne.