Vortrag in Langenfeld : Autor berichtet in der LVR-Klinik über Alkoholsucht

Der Autor hat das Buch „Alkohol – ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr“ veröffentlicht. Thom ist bereits viele Jahre ehrenamtlich im Bereich der Rückfallvermeidung engagiert und beschäftigt sich intensiv mit den Wegen aus der (Co-)Abhängigkeit, teilt der Veranstalter mit. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass nur Betroffene einer Sucht Hilfe bekommen, die auch gezielt nach Hilfe und Unterstützung suchten. Aufklärungs- und Präventionsarbeit nehmen daher aus seiner Sicht eine entscheidende Rolle ein, heißt es in der Ankündigung. Aus diesem Grund bietet er überregional Lesungen in Einrichtungen sowie Gespräche in Selbsthilfegruppen, Suchteinrichtungen und Firmen an. Die Lesung in der LVR-Klinik Langenfeld wird in Kooperation zwischen der Klinik und der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann organisiert.