Veränderungen im ÖPNV : Autonome Busse sind bald startklar

Fünf autonome Busse haben die von Detlef Hövermann geführten BSM (Bahnen der Stadt Monheim) jetzt in ihrem Fuhrpark. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Kurz nach dem Fahrplanwechsel bei Rheinbahn und BSM am 7. Januar folgen demnächst spektakuläre Änderungen: autonome Busse in Monheim, Gratisfahrten für Monheimer und der Uni-Schnellbus nach Langenfeld.

Der Fahrplanwechsel am Dienstag hat den Linienbusverkehr in beiden Städten kaum betroffen. Doch in den kommenden Wochen und Monaten stehen spektakuläre Dinge an: In Monheim nehmen die autonom fahrenden Busse den Betrieb auf, Langenfeld bekommt eine schnelle Direktanbindung an die Düsseldorfer Universität und ab April (siehe Infobox) dürfen sämtliche Monheimer gratis in Linienbussen in der eigenen Stadt und in ganz Langenfeld fahren.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gaben für die Busbetreiber Detlef Hövermann, Chef der BSM (Bahnen der Stadt Monheim) und Rheinbahn-Pressesprecherin Annika Bödefeld einen Überblick zu den Änderungen.

Info Ab April fahren alle Monheimer gratis Bus Was 44.000 Monheimer dürfen mit ihrem „Monheim-Pass“ ab April gratis in sämtlichen Linienbussen in Monheim und auch in Langenfeld (in derselben Tarifzone gelegen) fahren. Wer mit Bus und Bahn nach Düsseldorf oder Köln fahren möchte, bekommt mit dem Pass Ermäßigungen. Wie viel Die Stadt Monheim gibt hierfür zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro jährlich aus. In drei Jahren soll Bilanz gezogen werden.

Fahrplanwechsel 7. Januar Bei den BSM gibt es laut Hövermann nur zwei kleinere Änderungen: Die zwischen dem Heerweg in Monheim und der Düsseldorfer Paulsmühlenstraße verkehrende Linie 788 bekommt in Düsseldorf eine Minute mehr eingeräumt, so dass der Fahrplan besser eingehalten werde. Und die beiden Schnellbuslinien SB23 und SB33 enden nun am umgebauten Busbahnhof „Leverkusen Mitte“ in Wiesdorf. „Nach den umfangreichen Taktverdichtungen 2019 werden alle unsere Linien ja sehr fahrgastfreundlich bedient“, betonte Hövermann. „Wir analysieren aber zurzeit gemeinsam mit der Rheinbahn, ob sich die Pünktlichkeit der in Monheim und Langenfeld verkehrenden Buslinien noch verbessern lässt – vor allem in Bezug auf die Anbindung an die S-Bahnhöfe.“ Sofern in dieser Analyse Unpünktlichkeiten auffallen, sollen die planmäßigen Fahrzeiten der Linienbusse verändert werden. Auf Langenfelder Gebiet gibt es zum aktuellen Fahrplanwechsel laut Bödefeld weder beim der zwischen S-Bahnhof und Düsseldorfer City verkehrenden 785er-Bus noch bei anderen Linien Änderungen.

Autonome Busse Der ursprünglich für Herbst 2019 geplante Start des Linienbetriebs erfolgt laut Hövermann im Februar. „Alle fünf Fahrzeuge sind geliefert und werden jetzt für den Einsatz vorbereitet.“ Die mit dem Computersystem Lidar (Light Detection and Ranging) auf Fahrstrecke und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer programmierten Busse messen vier mal drei mal zwei Meter. Sie haben sechs Sitzplätze und sind für zwölf Menschen zugelassen, inklusive Operator. Letzterer hat kein Lenkrad, im Notfall bedient er per Joystick die Steuerung. Fahren darf der Bus mit maximal Tempo 18, eine ausfahrbare Rampe erleichtert Ein- und Ausstieg. Gefördert wird das Projekt mit 2,1 Millionen Euro vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. 300.000 Euro für die Vorbereitungen zahlt die Stadt Monheim.