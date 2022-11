Langenfeld: Fahrzeugdiebe schlagen in der Stadt zu : Diebe entwenden Auto und Hänger

Diebe entwendeten den folierten Anhänger von einem Parkplatz an der Rheindorfer Straße und einen Toyota an der Oskar-Erbslöh-Straße. Foto: Polizei

Langenfeld Schäden in Höhe von rund 46.000 Euro haben Unbekannte durch den Diebstahl von Fahrzeugen in Langenfeld angerichtet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

() In Langenfeld haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 2. November, einen Toyota RAV4 entwendet. Ein Langenfelder hatte seinen schwarzen Toyota RAV4 vor seiner Haustür am Fahrbahnrand der Oskar-Erbslöh-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass das Auto verschwunden und entwendet worden war. Die Polizei, die das ein Jahr alte Auto auf einen Zeitwert von rund 45.000 Euro schätzt, schrieb den Wagen und dem amtlichen Kennzeichen „ME-TK 2108“ zur internationalen Fahndung aus.