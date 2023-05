Prozessbeginn vorm Landgericht Autodieb in Langenfeld liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Über Stunden hinweg soll ein 44-Jähriger im Februar 2023 mehrere Diebstähle in Langenfeld begangen und die Polizei in Atem gehalten haben. Als am Mittag des 16. Februar die Handschellen klickten, war Mann bereits in mehrere Firmen und eine Wohnung eingebrochen. Dazu hatte er einen Auffahrunfall verursacht, war von der Unfallstelle in der Nähe des Segelflugplatzes geflohen und hatte den Mercedes eines Langenfelders gestohlen, um seine Flucht damit fortsetzen zu können. Nun muss sich der Türke unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Unfallflucht und Diebstahls vor dem Landgericht in Düsseldorf verantworten. Die Kammer hat fünf Verhandlungstage festgesetzt, am 19. Juni soll das Urteil verkündet werden.