LANGENFELD/HILDEN : Autobahnbrücke im Kreuz Hilden wird abgerissen

Die A3-Brücke über die A46 in Richtung Oberhausen wurde im vergangenen Jahr bereits abgerissen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/HILDEN (mei/tobi) Der nächste große Schritt auf der Megabaustelle steht an: Der Landesbetrieb Straßen NRW reißt an diesem Wochenende die alte A3-Brücke im Kreuz Hilden in Richtung Köln ab.

Fast 250.000 Fahrzeuge brettern jeden Tag über das Kreuz Hilden, knapp 25.000 davon sind Lastwagen. Tendenz steigend. Die Fahrbahn der Autobahn 3, die auf rund 70 Metern über die A46 führt und das Kreuz erst zu einem Kreuz macht, ist in den 1960er Jahren gebaut worden und stößt langsam an ihre Belastungsgrenze. Deshalb reißt Straßen NRW das alte Bauwerk ab und erneuert es durch eine moderne Brücke – bei laufendem Verkehr. Eine Operation am offenen Herzen und eine logistische Meisterleistung, die Ende 2020 vollendet wird.

Nach Angaben des Landesbetriebs wird von Freitag, 24. April, 21 Uhr, bis Montag, 27. April, 5 Uhr, die A46 im Autobahnkreuz Hilden für die oben erwähnten Abbrucharbeiten voll gesperrt. Lediglich die Verbindungsrampen von Wuppertal (A46) nach Oberhausen (A3), von Oberhausen (A3) nach Düsseldorf (A46), von Düsseldorf (A46) nach Köln (A3) sowie von Köln (A3) nach Wuppertal (A46) bleiben geöffnet. Großräumige Umleitungen über die A44 und A57 sowie A59 und A542 werden ausgeschildert, so Straßen NRW.