Noch im Juli A59 wird zwischen Garath und Richrath gesperrt

(grz) Autofahrer auf der A59 in Richtung Leverkusen müssen sich noch in den Sommerferien auf Unannehmlichkeiten einstellen: Von Montag, 22. Juli, 7 Uhr, bis Freitag, 26. Juli, 16 Uhr, wird die A59 zwischen den Anschlussstellen Garath und Richrath vollgesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch mit.