Langenfeld: Autobahn A 59 wird im Juni drei Tage lang voll gesperrt

Langenfeld

Sperrungen auf dem südlichen Kölner Autobahnring und einigen Zulaufstrecken kündigt Straßen-NRW für die nächsten Tage und Wochen an. Von Freitag, 25. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 28.Mai, 5 Uhr, wird die A59 zwischen dem Autobahndreieck Köln-Porz und dem Autobahndreieck Heumar in beiden Fahrtrichtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt. Am langen Fronleichnamswochenende, 31. Mai bis 3. Juni, wird die A3 in Richtung Frankfurt im Dreieck Heumar gesperrt. Am selben Wochenende wird die A59 von Samstag, 2. Juni, 7 Uhr, bis Montag, 4. Juni, 5 Uhr, zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Monheim-Süd voll gesperrt; wegen Arbeiten an der Wupperbrücke. Der aus Norden kommende Fernverkehr sollte ab Monheim-Süd über die A542 und A3 ausweichen.