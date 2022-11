Fußgänger prallt an Bushaltestelle „Langenfeld S-Bahn“ mit Auto zusammen : 51-Jähriger wird bei Unfall schwerst verletzt

Fußgänger prallt an Bushaltestelle „Langenfeld S-Bahn“ mit Auto zusammen

Langenfeld Schwerste Verletzungen hat sich ein 51-Fußgänger am Donnerstagmorgen in Langenfeld zugezogen. Ein Fahrzeug erfasste den Mann.

() In Langenfeld ist ein 51-jähriger Fußgänger am Donnerstag angefahren und dabei schwerstverletzt worden, teilt die Polizei mit. Gegen kurz nach 7 Uhr stand ein 51 Jahre alter Mann auf Höhe der Bushaltestelle „Langenfeld S-Bahn“ hinter einem Bus und überquerte plötzlich die Straße. Dabei soll er nicht auf den Verkehr geachtet haben. Wohl wegen des Regens und der Dunkelheit übersah der 33-jährige Fahrer eines VW Golf den Fußgänger. Bei der Kollision wurde der 51-Jährige auf die Straße geschleudert. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der brachte den Fußgänger mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo der Mann stationär behandelt wurde. Der Fahrer des Golfs erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut.