Schwerer Unfall an Kreuzung : Auto erfasst dreijähriges Kind in Monheim

Das dreijährige Kind wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Monheim Ein drei Jahre altes Kind ist am Dienstagmorgen an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg angefahren und verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, ist das dreijährige Mädchen gegen acht Uhr gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Schlegelstraße unterwegs, als sich das Kind an der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße von der Hand der Mutter losreißt und auf die Straße läuft. Eine 37-jährige Monheimerin erfasst das Kind mit ihrem Auto.

Es wird durch die Luft geschleudert und fällt auf den Boden. Dabei erleidet es eine Platzwunde am Kopf und muss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo es zur Überwachung bleibt. Die Autofahrerin erleidet einen Schock und muss ebenfalls ins Krankenhaus. Die Kreuzung ist kurzzeitig gesperrt.

(og)