Ausstellung in Langenfeld : KoperniKunst zeigt beeindruckende Schülerarbeiten

Ausstellung in Langenfeld

Lennard Kruck und Lea Oppermann gehören zu den Schülern der Kopernikus-Realschule, die ihre Werke in der Stadtbibliothek ausstellen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bis 28. Mai sind die Werke der Realschüler in der Langenfelder Stadtbibliothek zu sehen. Dabei setzen sie sich mit unterschiedlichen Themen wie Künstlern, Rassismus, Essen oder Selbstporträts auseinander.

Was ist Kunst und wie kann ich mich mit ihrer Hilfe ausdrücken? Mit dieser Frage haben sich die Schülerinnen und Schüler der Kopernikus-Realschule in den vergangenen Wochen während des Kunstunterrichts beschäftigt. Dabei sind eindrucksvolle Bilder entstanden, die bis zum 28. Mai in der Stadtbibliothek Langenfeld zu sehen sind. Unter dem Titel „KoperniKunst 2022“ können Besucher die Schülerarbeiten auf sich wirken lassen.