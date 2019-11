Langenfeld : Schau beleuchtet 30 Jahre Kinderrechte

Lanhgenfeld Kinderrechte stehen jetzt im Mittelpunkt einer Ausstellung im Langenfelder Rathaus.

Von der Hilfe nach Naturkatastrophen oder bei Mangelernährung bis hin zum Kampf gegen Kinderarbeit, HIV, Förderung von Bildung und der Hilfe für Straßenkinder ist Unicef weltweit tätig. Auch nach 30 Jahren verbrieften Kinderrechten bleibt viel zu tun. Das befand auch Bürgermeister Frank Schneider bei der Eröffnung im Foyer in der ersten Etage des Rathauses: „Ich bin oft in Afrika. Und da sieht es mit den Rechten von Kindern und deren Einhaltung noch ganz anders aus als bei uns.“ Dort gehe es um Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Auch das Recht auf Schulbildung sei nicht überall gegeben. „Bildung ist die Voraussetzung dafür, dass aus Kindern mündige Erwachsene werden können“, betonte Schneider. Auch in Deutschland sei hierbei „nicht alles im grünen Bereich“, merkte Schneider an. „Ich habe das Gefühl, dass in vielen Familien der Wille der Eltern gilt und nicht der Wille der Kinder.“